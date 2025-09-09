OTTAWA, ON, le 9 sept. 2025 /CNW/ - Le jeudi 11 septembre 2025, Amar Munipalle, directeur administratif, Centre consultatif sur le risque, et Theresa Hinz, directrice administrative, Politiques et Réponse aux risques au Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF), feront un point de presse technique à l'intention des médias sur les publications qui seront diffusées lors de la Journée de la Publication trimestrielle du BSIF.

Les publications suivantes seront diffusées :

Version finale de la ligne directrice Normes de fonds propres (NFP)

Version finale de la ligne directrice E-23, Gestion du risque de modélisation

Lettre d'information sectorielle - Révision de l'approche du BSIF à l'égard des sanctions administratives pécuniaires

Renforcer la résilience financière face aux risques climatiques : observations découlant de l'exercice normalisé d'analyse de scénarios climatiques (ENASC)

Ligne directrice E-15, Actuaire désigné : Dispositions législatives, qualifications et examen par des pairs

Quoi : Point de presse technique (les propos pourront être attribués à leurs auteurs)

Date et heure : Jeudi 11 septembre 2025, de 10 h à 10 h 45 (HE)

Où : Sur Zoom

Inscription : Les journalistes peuvent s'inscrire à ce point de presse en envoyant un courriel à l'adresse [email protected] d'ici le 10 septembre 2025 à 17 h (HE). Ils recevront les informations de connexion à la vidéoconférence après l'inscription.

