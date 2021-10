TORONTO, le 29 oct. 2021 /CNW/ - Nous célébrons le 11e anniversaire de la campagne Jouets pour le Nord! La Division O de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) coordonnera cette année encore le transport et la livraison de jouets aux enfants défavorisés qui vivent dans des collectivités éloignées du Nord canadien.

Bien que la COVID-19 continue de présenter des défis, la GRC, en collaboration avec ses partenaires de l'Association canadienne du jouet, de Thomson Terminals Limited et de l'Aviation royale canadienne (ARC), travaille déjà à recevoir des jouets et à en organiser le transport et la livraison.

« Comme toujours, notre objectif est de livrer des milliers de jouets aux enfants des collectivités éloignées du Nord et, bien que cette année comporte des défis supplémentaires, grâce à nos partenaires, nous pouvons continuer d'offrir des jouets et des sourires à ces communautés. À l'exception du travail policier, je ne vois pas de meilleure façon d'exploiter ces relations qu'en coordonnant une campagne pour livrer des jouets à des enfants qui, autrement, n'en recevraient pas, tout simplement en raison du lieu où ils vivent », a déclaré le caporal Rob Buller, coordonnateur de Jouets pour le Nord de la GRC.

La campagne de Noël a commencé en 2010, et jusqu'à maintenant, nous avons égayé le temps des Fêtes en distribuant plus de 866 000 $ en jouets aux enfants des collectivités du Nord.

En plus des dons d'entreprises, chaque année, des employés de la GRC de la région du Grand Toronto (RGT) et des détachements environnants participent en effectuant des dons de jouets. Si vous souhaitez faire don d'un jouet neuf et non emballé, vous pouvez vous rendre à l'un de nos quatre détachements de la RGT, soit à Newmarket, à Milton et à l'aéroport de Toronto, ou encore à notre Détachement régional de Hamilton-Niagara, à Stoney Creek. Des boîtes de dons seront accessibles aux quatre bureaux entre le 29 octobre et le 12 novembre 2021, du lundi au vendredi, de 9 h à 15 h 30.

Ne manquez pas de suivre le périple des jouets de la RGT jusqu'aux collectivités nordiques du Nunavut, de Terre-Neuve-et-Labrador et de l'Ontario sur nos fils Twitter, Facebook et Instagram ou en suivant les mots-clics #CTAT4N et #JouetspourleNord

Depuis 2010, nous apportons de la joie aux enfants des régions éloignées du Nord du Canada. Nous ne pourrions être plus heureux de célébrer le 11e anniversaire de la campagne Jouets pour le Nord et, surtout, de redonner le sourire aux enfants pendant le temps des Fêtes.

Renseignements: Demandes de renseignements des médias : Cap. Robert Buller, Division O, GRC (Ontario), Coordonnateur de Jouets pour le Nord, 226 377-1248, Courriel : [email protected]

