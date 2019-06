Avis aux médias - Itinéraire pour le vendredi 21 juin 2019

19 h 15

Le premier ministre assistera au souper de l'Aïd organisé par The Canadian-Muslim Vote, et prononcera une allocution. La ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, Maryam Monsef, le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Ahmed Hussen, le ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé, Bill Blair, la ministre de la Petite entreprise et de la Promotion des exportations, Mary Ng, et la ministre des Sciences et des Sports, Kirsty Duncan seront présents.