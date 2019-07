Avis aux médias - Itinéraire pour le samedi 6 juillet 2019

13 h 00

Le premier ministre assistera à la Journée de la famille 2019 de la section locale 183 de l'Union internationale des journaliers d'Amérique du Nord et prononcera une brève allocution. La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail, Patty Hajdu, et le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Ahmed Hussen, seront présents.