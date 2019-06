Avis aux médias - Itinéraire pour le jeudi 13 juin 2019

9 h 00

Le premier ministre assistera au sommet annuel entre la Couronne et la Nation des Métis et prononcera une brève allocution. La ministre des Relations Couronne-Autochtones, Carolyn Bennett, le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, Navdeep Bains, le ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, Lawrence MacAulay, la ministre de la Santé, Ginette Petitpas Taylor, et le ministre des Services aux Autochtones, Seamus O'Regan seront présents.