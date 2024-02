10 h 30

Le premier ministre fera une annonce sur les soins de santé en compagnie du premier ministre de l'Ontario, Doug Ford. Un point de presse conjoint suivra. Le ministre de la Santé, Mark Holland, la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, Ya'ara Saks, la vice-première ministre et ministre de la Santé de l'Ontario, Sylvia Jones, et le ministre associé délégué à la Santé mentale et à la Lutte contre les dépendances de l'Ontario, Michael Tibollo, seront également présents.