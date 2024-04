10 h 30

Le premier ministre fera une annonce sur le logement en prévision du dépôt du budget fédéral de 2024. Le ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, Sean Fraser, et le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, Randy Boissonnault, seront également présents. Un point de presse suivra.