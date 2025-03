Le premier ministre fera une annonce sur les services de garde. Il sera accompagné de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jenna Sudds.

Le premier ministre prononcera une allocution à l'occasion du Forum national pour lutter contre l'antisémitisme. Il sera accompagné de la ministre des Langues officielles et ministre associée de la Sécurité publique, Rachel Bendayan, du ministre de la Justice et procureur général du Canada, Arif Virani, et du ministre de la Sécurité publique, David J. McGuinty.