AVIS AUX MÉDIAS - IRCC tiendra une séance d'information technique à l'intention des médias sur les niveaux d'immigration English
Nouvelles fournies parImmigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
04 nov, 2025, 17:46 ET
OTTAWA, ON, le 4 nov. 2025 /CNW/ - Les fonctionnaires d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) tiendront une séance d'information technique virtuelle à l'intention des médias sur les niveaux d'immigration.
Date : Le mercredi 5 novembre 2025
Heure : 11 h (HNE)
Notes à l'intention des médias
- Les médias sont priés de s'inscrire à l'avance de l'événement virtuel en communiquant leur nom, leur titre, leur adresse de courriel et le nom de leur média à [email protected] d'ici lemercredi 5 novembre, à 9 h(HNE). Veuillez indiquer « RSVP pour la séance d'information technique du 5 novembre » dans l'objet du courriel.
- La séance sera à titre d'information seulement, sans attribution.
SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
Pour plus de renseignements (médias seulement) : Laura Blondeau, Directrice des communications, Cabinet de la ministre, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 343-550-4808, [email protected]; Relations avec les médias : Secteur du personnel et des communications, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 613-952-1650, [email protected]
Partager cet article