OTTAWA, ON, le 4 nov. 2025 /CNW/ - Les fonctionnaires d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) tiendront une séance d'information technique virtuelle à l'intention des médias sur les niveaux d'immigration.

Date : Le mercredi 5 novembre 2025

Heure : 11 h (HNE)

Notes à l'intention des médias

Les médias sont priés de s'inscrire à l'avance de l'événement virtuel en communiquant leur nom, leur titre, leur adresse de courriel et le nom de leur média à [email protected] d'ici le mercredi 5 novembre, à 9 h (HNE) . Veuillez indiquer « RSVP pour la séance d'information technique du 5 novembre » dans l'objet du courriel.

d'ici . Veuillez indiquer « RSVP pour la séance d'information technique du 5 novembre » dans l'objet du courriel. La séance sera à titre d'information seulement, sans attribution.

