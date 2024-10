QUOI : Soyez parmi les premières personnes à découvrir les histoires et expériences poignantes de Leur histoire, une exposition en ligne dont la base repose sur l'histoire orale.



Joignez-vous à l'équipe de l'exposition pour découvrir la façon dont le site est aménagé et écouter une discussion éclairante entre l'historien Michael Petrou et un certain nombre d'ex-militaires et de proches qui ont participé au projet.



Cette expérience en ligne immersive, qui met en lumière 50 extraits percutants tirés de plus de 200 entrevues, dévoile les récits souvent négligés ainsi que les répercussions permanentes du service militaire sur les gens qui ont servi, leurs proches, les collectivités et le Canada dans son ensemble. Plongez dans ces récits transformateurs et soyez témoins de l'histoire à travers les yeux d'individus qui l'ont vécue.



Une section distincte destinée au personnel du milieu de l'éducation comprend des ressources spécifiques pour susciter des conversations et encourager des recherches plus approfondies en classe et à la maison.

OÙ : En ligne à collaboratevideo.net/voices-leurhistoire

QUAND : Le mercredi 30 octobre

Mot de bienvenue à 10 h 30



Cet évènement durera environ 60 minutes.

QUI : Les personnes suivantes seront disponibles pour des entrevues avec les médias :