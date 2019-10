Avis aux médias - Intact Corporation financière publiera ses résultats du troisième trimestre 2019 le 5 novembre 2019 et tiendra une téléconférence à ce sujet le lendemain

TORONTO, le 23 oct. 2019 /CNW/ - Intact Corporation financière (TSX : IFC) publiera ses résultats du troisième trimestre de 2019 après la fermeture des marchés le mardi 5 novembre 2019.

La société tiendra une téléconférence à ce sujet à l'intention des analystes et des investisseurs le mercredi 6 novembre 2019, à 11 h (HE).

Les participants à la téléconférence seront Charles Brindamour, chef de la direction; Louis Marcotte, premier vice-président et chef des finances; Darren Godfrey, premier vice-président, Assurance des particuliers; Alain Lessard, premier vice-président, Assurance des entreprises; et Patrick Barbeau, premier vice-président, Indemnisation.

Pour écouter la téléconférence en direct, en mode audio, et visionner la présentation et l'information financière supplémentaire, veuillez visiter le site intactcf.com et cliquer sur « Investisseurs ».

La téléconférence est également accessible en composant le 647 427-7450 ou le 1 888 231-8191 (numéro sans frais en Amérique du Nord). Veuillez appeler dix minutes avant le début de la téléconférence. Un enregistrement audio de la téléconférence sera accessible à compter du 6 novembre 2019 à 14 h (HE) jusqu'au 13 novembre 2019 à minuit.

Pour écouter l'enregistrement, veuillez composer le 1 855 859-2056 (sans frais en Amérique du Nord). Le mot de passe est le 8090287. La transcription de la téléconférence sera également disponible sur intactcf.com.

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d'assurance incendie, accidents et risques divers (IARD) au Canada et l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée en Amérique du Nord, avec plus de 10 milliards de dollars de primes annuelles. La société compte environ 14 000 employés à temps plein et à temps partiel qui servent au-delà de 5 millions de particuliers, d'entreprises et de clients du secteur public, à partir de bureaux au Canada et aux États-Unis. Au Canada, Intact offre des produits d'assurance sous la marque Intact Assurance par l'entremise d'un vaste réseau de courtiers, y compris sa filiale en propriété exclusive, BrokerLink, et directement aux consommateurs par l'intermédiaire de belairdirect. Aux États-Unis, OneBeacon Insurance Group, filiale en propriété exclusive, offre des produits d'assurance spécialisés par l'intermédiaire d'agences indépendantes, de courtiers, de grossistes et d'agences de gestion générale.

SOURCE Intact Corporation financière

Renseignements: Relations avec les médias : Stephanie Sorensen, Directrice principale des communications externes, 416 344 8027, stephanie.sorensen@intact.net ; Relations avec les investisseurs :Ken Anderson, Premier vice-président associé, Relations avec les investisseurs et trésorier du groupe, 855 646 8228, poste 87383, kenneth.anderson@intact.net

Related Links

www.intactfc.com