La protection et la promotion de nos deux langues officielles sont au cœur des priorités du gouvernement du Canada.

CHARLOTTOWN, PE, le 19 sept. 2024 /CNW/ -Sean Casey, député de Charlottetown, et l'honorable Natalie Jameson, ministre de l'Éducation et de la Petite Enfance de l'Île-du-Prince-Édouard, seront à Charlottetown vendredi afin d'annoncer l'octroi d'un financement important pour les infrastructures communautaires de la province. Ils feront cette annonce au nom de l'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Les journalistes qui souhaitent assister au point de presse doivent confirmer leur présence en envoyant leur nom complet ainsi que le nom du média qu'ils ou elles représentent à [email protected] d'ici 16 h, le jeudi 19 septembre.

Voici les détails :

DATE :

Le vendredi 20 septembre 2024

HEURE :

10 h

LIEU :

École François-Buote

5, promenade Acadian

Charlottetown

SOURCE Patrimoine canadien

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Mathis Denis, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]