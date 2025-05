OTTAWA, ON, le 24 mai 2025 /CNW/ - Imperial Tobacco Canada, la plus importante société de tabac, de vapotage et de nicotine au pays, tiendra une conférence de presse le lundi 26 mai à 11 h (heure de l'Est), pour réagir à la conférence de presse des groupes de santé canadiens et pour favoriser un dialogue ouvert. Imperial Tobacco Canada est en faveur d'une réglementation fondée sur des données probantes et applicable qui protège les jeunes tout en permettant aux fumeurs adultes d'accéder facilement à des produits à faible risque et à des produits de cessation du tabagisme.

Qui :

Eric Gagnon - vice-président des affaires corporatives et réglementaires chez Imperial Tobacco Canada

Détails de l'événement :

Date : lundi 26 mai 2025

lundi 26 mai 2025 Heure : 11 h (heure de l'Est)

11 h (heure de l'Est) Lieu : Salle 135-B, West Block, 3938 Wellington Street, Ottawa, ON

Les médias sont invités à y participer.

Contact médias : Nancy Ibrahim, Imperial Media Relations, 438-462-1190; [email protected]; Dalia Esposito, Torchia Communications, 514-654-2635, [email protected]