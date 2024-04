Avis aux médias - Grève générale illimitée chez les Autobus Voltigeurs

DRUMMONDVILLE, QC, le 7 avril 2024 /CNW/ - Tel qu'annoncé, le Syndicat des travailleuses et travailleurs des Autobus Voltigeurs-CSN déclenche une grève générale illimitée ce lundi 8 avril 2024. Le Centre de services scolaire des Chênes sera touché, plusieurs milliers d'élèves utilisant ce service.

Les médias sont invités sur leur ligne de piquetage dès 8 h.

Qui : Jean-Guy Picard, président du syndicat



Quoi : Déclenchement de la grève générale illimitée



Quand : Lundi 8 avril 2024 à 8 h



Où : 1602, boul. Lemire, Drummondville (Québec) J2C 5A4

À propos

Sans contrat de travail depuis le 30 juin 2023, le Syndicat des travailleuses et travailleurs des Autobus Voltigeurs-CSN rassemble 38 membres et est affilié à la Fédération des employées et employés de services publics-CSN (FEESP-CSN).

SOURCE CSN

Renseignements: Martin Petit, [email protected], Communications - Confédération des syndicats nationaux, 514 894-1326