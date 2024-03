AVIS AUX MÉDIAS - Grève du Syndicat des professionnelles et professionnels de la Société québécoise des infrastructures

MONTRÉAL, le 26 mars 2024 /CNW/ - Les 27 et 28 mars prochains, les membres du Syndicat des professionnelles et professionnels de la Société québécoise des infrastructures (SPSQI - SCFP 5522) seront en grève. Il s'agira des troisième et quatrième jours de grève pour les 735 membres du syndicat qui sont sans contrat de travail depuis plus de quatre ans.

Le SPSQI regroupe les ingénieur(e)s, les architectes, les chargé(e)s de projet, les conseillères et conseillers immobiliers et les autres personnes professionnelles planifiant et gérant les projets majeurs et l'entretien des bâtiments du gouvernement du Québec dont la SQI est la propriétaire. Ces grands chantiers incluent notamment la construction de l'ensemble des Maisons des aînés, des nouveaux centres hospitaliers, des nouvelles écoles secondaires ainsi que les travaux de rénovation et de construction des palais de justice et établissements de détention partout au Québec.

QUI : Les membres du Syndicat des professionnelles et professionnels de la Société québécoise des infrastructures QUOI : Manifestation des grévistes membres du SPSQI QUAND : Mercredi 27 mars et jeudi 28 mars, de 8 h à 12 h OÙ : Rimouski

Bureau de Services Québec

337, rue Moreault, Rimouski, Québec, G5L 1P4

Sherbrooke

CHUS - Hôtel-Dieu de Sherbrooke

580, rue Bowen Sud, Sherbrooke, Québec, J1G 2E8

Trois-Rivières

Maison des aînés et alternative de Trois-Rivières (en construction)

6, rue Fusey, Trois-Rivières, Québec, G8T 2T1

Jonquière

Édifice Marguerite-Belley

3950, boulevard Harvey, Jonquière, Québec, G7X 8L6

Outaouais

Bureau de Services Québec

170, rue de l'Hôtel-de-ville, Gatineau, Québec, J8X 4C2

Rouyn-Noranda

Palais de justice

2, avenue du Palais, Rouyn-Noranda, Québec, J9X 2N9

Québec

Le 27 mars au nouveau complexe hospitalier sur le site de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus à Québec

1401, 18e Rue, Québec, Québec, G1J 1Z4

Le 28 mars au 1075, rue de l'Amérique-Française, Québec, Québec, G1R 5P8

Montréal

Le 27 mars au Palais de justice, 1, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1B6

Le 28 mars au nouveau complexe hospitalier à Vaudreuil-Soulanges

Intersection du boulevard de la Cité-des-Jeunes et de l'autoroute 30, à Vaudreuil-Dorion

Comptant plus de 137 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 4500 membres dans les sociétés d'État et organismes publics québécois. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements: Marc-André Roy, conseiller syndical du SCFP, 418 998-4158, [email protected]; David Gagnon, Service des communications du SCFP, 438 883-8303, [email protected]