Avis aux médias - Grand rassemblement « Dans la rue pour le Québec » - Non à la voie du repli, des coupes, de la confrontation et du déni de la démocratie

Avec la multiplication des compressions dans les services publics, le sous-financement des programmes sociaux ainsi que les nombreux ratés économiques et les attaques aux contre-pouvoirs, le gouvernement Legault s'engage dans un virage à droite qui met en péril le Québec que des générations ont bâti ensemble.

Depuis des mois, les scandales économiques et les annonces de compressions se succèdent. Pendant que les établissements scolaires manquent de personnel, que les hôpitaux débordent, que les délais d'accès aux services s'allongent, que les travailleuses et travailleurs des industries subissent des contrecoups économiques, de plus en plus de familles fréquentent les banques alimentaires et peinent à se loger.

« La prospérité d'une société se mesure à la qualité de ses services publics, à la vitalité de son économie et des conditions de travail dans l'ensemble des secteurs d'activité, à sa capacité de s'occuper de l'ensemble des personnes qui la composent et au respect des droits de celles et ceux qui y travaillent. Soyons clairs : en voulant restreindre le champ d'action des organisations syndicales, c'est l'ensemble de la société civile qui se retrouve attaquée de front. Ce samedi, c'est un message fort que nous envoyons au gouvernement par la voie de la réplique collective.

Nous invitons les personnes qui se sentent concernées et préoccupées, à se joindre à nous pour dire non à la voie du repli, des coupes, de la confrontation, ainsi qu'à l'ingérence de l'État dans le fonctionnement des syndicats et du déni de la démocratie que choisit de prendre le gouvernement », font valoir les leaders syndicaux Magali Picard (FTQ), Guillaume Bouvrette (SPGQ), Luc Vachon (CSD), Christian Daigle (SFPQ), Éric Gingras (CSQ), Mélanie Hubert (FAE), Robert Comeau (APTS), Roberto Bomba (FIQ) et Caroline Senneville (CSN).

« Nous marcherons pour affirmer que la justice sociale n'est pas négociable et qu'on ne bâtit pas une société forte en rétrécissant le débat. Ensemble, faisons entendre la voix d'un Québec fier, solidaire et résolument tourné vers l'avenir. »

Aide-mémoire

Grand rassemblement « Dans la rue pour le Québec »

QUOI : Point de presse des leaders syndicaux QUI : Magali Picard (FTQ) Guillaume Bouvrette (SPGQ) Luc Vachon (CSD) Christian Daigle (SFPQ) Éric Gingras (CSQ) Mélanie Hubert (FAE) Robert Comeau (APTS) Roberto Bomba (FIQ) Caroline Senneville (CSN) QUAND : Le 29 novembre 2025 à 13 h OÙ : À la bannière de tête de la marche À l'intersection du boulevard René-Lévesque et de la rue Mansfield, à Montréal (coin nord-ouest)

*Départ de la marche à 13 h 30.

Fin de la marche et début des prises de paroles vers 15 h à l'angle de l'avenue McGill College et de l'avenue du Président Kennedy.

SOURCE Centrale des Syndicats du Québec (CSQ)

Renseignements : Jean Laverdière, FTQ, 514 893-7809, Nathalie Côté, SPGQ, 418-254-7892, Simon Lajoie, CSD, 514 662-5495, Éric Lévesque, SFPQ, 418 564-4150, Maude Messier, CSQ, 514 213-0770, Hélène St-Pierre, FAE, 514 709-7763, Maxime Clément, APTS, 514 792-0481, Sandra Gagné, FIQ, 514 796-5093, Noémi Desrochers, CSN, 514 216-1825