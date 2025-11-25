Mise à jour économique « Le financement des réseaux mis de côté », déplore la CSQ

MONTRÉAL, le 25 nov. 2025 /CNW/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) réagit à la mise à jour économique du ministre des Finances du Québec, Éric Girard.

« À la lumière de ce qui est annoncé aujourd'hui, il nous semble évident que le gouvernement saupoudre des mesures pour faire oublier sa mauvaise gestion des réseaux publics. Dans la mise à jour économique présentée ce matin, rien ne permet aux Québécoises et Québécois d'espérer un accès plus facile ou de meilleurs services. Le gouvernement devrait prioriser la stabilité du financement des réseaux, notamment en éducation et au collégial. Il faut que ce financement cesse d'être soumis aux aléas des choix politiques des différents gouvernements. La CAQ cache mal son jeu; il est clair qu'elle est en campagne préélectorale et tente d'aller chercher des votes plutôt que d'investir dans les services à la population », déclare Éric Gingras, président de la CSQ.

Profil de la CSQ

La CSQ est la plus importante organisation syndicale en éducation au Québec. Elle représente des membres dans toutes les catégories d'emplois, de la petite enfance à l'enseignement supérieur, en passant par tout le réseau scolaire.

La Centrale rassemble 225 000 membres; elle compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés, auxquels s'ajoute l'AREQ, le mouvement des personnes retraitées CSQ. Elle est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

X : CSQ_Centrale

SOURCE Centrale des syndicats du Québec (CSQ)

Renseignements: Maude Messier, Attachée de presse de la CSQ, Cellulaire : 514 213-0770, Courriel : [email protected]