Avis aux médias - Fusillade Côte-des-Neiges

QUÉBEC, le 22 juin 2026 /CNW/ - Veuillez prendre note que la première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, tiendra un point de presse aujourd'hui à Montréal concernant la fusillade survenue aujourd'hui dans Côte-des-Neiges.

Heure : 17 h

Lieu : Montréal, Québec

Pour l'occasion, elle sera accompagnée du vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantale Rouleau, et de la mairesse de Montréal, Mme Soraya Martinez Ferrada.

SOURCE Cabinet de la première ministre

Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, 367 990-8017, [email protected]