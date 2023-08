CORNWALL, ON, le 28 août 2023 /CNW/ - Les autorités policières locales de la région de Cornwall suivront une formation en recherche et sauvetage sur le fleuve Saint-Laurent du 29 au 31 août 2023.

Nous tenons à ce que le public sache que la GRC, le Service de police de Cornwall, la Police provinciale de l'Ontario (PPO), le Service de police du territoire Mohawk d'Akwesasne et le service des incendies de Cornwall mèneront des opérations de formation en recherche et sauvetage avec la Garde côtière canadienne. Ces opérations de formation amélioreront nos capacités de collaboration et d'intervention en cas d'urgence sur les voies navigables.

Ces opérations seront visibles pour le public, qui pourra constater d'autres activités de navigation sur le fleuve Saint-Laurent dans la région de Cornwall et ses environs. Les activités peuvent comprendre l'utilisation de sirènes et de haut-parleurs bruyants et d'autres bruits associés à des manœuvres de navigation complexes pendant les exercices d'entraînement.

Le public est invité à prendre les précautions requises pour éviter la zone et ne pas nuire aux opérations. Cet exercice fait partie de la formation offerte par vos organismes locaux d'application de la loi pour assurer la sécurité de votre collectivité.

La GRC et ses partenaires tiennent à remercier la Garde côtière canadienne pour cette excellente occasion de formation.

SOURCE Gendarmerie royale du Canada

Renseignements: Détachement de Cornwall de la GRC, 501, chemin Tollgate Est Cornwall (Ont.), 613 937-2804; Division O de la GRC (Ontario), Communications et relation avec les médias, Courriel : [email protected]