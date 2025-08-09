AVIS AUX MÉDIAS - Festival Fierté Montréal 2025 - Le Parti Québécois sur le terrain pour célébrer la Fierté

MONTRÉAL,, le 9 août 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le chef du Parti Québécois et député de Camille-Laurin, Paul St-Pierre Plamondon, ainsi que le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, seront présents au défilé de la Fierté à Montréal le dimanche 10 août 2025 à partir de 13h sur le boulevard René Lévesque.

Paul St-Pierre Plamondon et Pascal Bérubé seront disponibles pour des entrevues.

Les députés seront accompagnés des co-porte-paroles du Parti Québécois, Stéphan Fogaing et Véronique Venne.

AIDE-MÉMOIRE

DATE : Le 10 août 2025

HEURE : 13h

LIEU : À l'angle du boulevard René-Lévesque et la rue Metcalfe, Montréal

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]