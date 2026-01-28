Patrimoine canadien tient à informer la population des fermetures de rues qui seront en vigueur à Gatineau durant le Bal de Neige, qui se déroule du 30 janvier au 16 février 2026.

GATINEAU, QC, le 28 janv. 2026 /CNW/ - Patrimoine canadien tient à informer la population des fermetures de rues qui seront en vigueur à Gatineau durant le 48e Bal de Neige, qui se déroule du 30 janvier au 16 février 2026. Aucune rue ne sera fermée à Ottawa.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Circulation automobile interdite

Quand :

De 9 h à 18 h

Samedis 31 janvier, 7 et 14 février

Dimanches 1, 8 et 15 février

Lundi 16 février

Rues touchées :

Rue Laurier (entre le boulevard Sacré-Cœur et la rue Dussault)

Rue Dussault

Rue Notre-Dame-de-l'Île (entre le boulevard Sacré-Cœur et la rue Marston)

Rue Champlain (entre le boulevard Sacré-Cœur et la rue Marston)

Rue Marston

Quand :

De 9 h à 11 h et de 13 h à 15 h

Lundi 9 février

Jeudis 5 et 12 février

Vendredis 6 et 13 février

Rues touchées :

Rue Laurier (entre le boulevard Sacré-Cœur et la rue Dussault) et rue Dussault

Exceptions : véhicules d'urgence et de services, détenteurs de permis de l'organisation, résidents et travailleurs du secteur, autobus de la STO et d'OC Transpo

Stationnement interdit

Quand :

En tout temps

Samedis 31 janvier, 7 et 14 février

Dimanches 1, 8 et 15 février

Lundi 16 février

Rues touchées :

Rue Notre-Dame-de-l'Île (côté ouest/impair), entre la rue Dussault et la rue Champlain

Boulevard Sacré-Cœur (côté nord/impair), entre la rue Laurier et la rue Notre-Dame-de-l'Île

Rue Marston (côté sud)

Rue Champlain (côté est/pair), entre la rue Marston et le boulevard Sacré-Cœur

Veuillez consulter le site Web du Bal de Neige pour en savoir plus sur les fermetures de rues et le service du Bus-O-Neige.

