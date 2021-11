OTTAWA, ON, le 25 nov. 2021 /CNW/ - Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) et le centre de ressources syndicales des travailleuses et travailleurs d'entrepôt (WWC) s'allient à l'Internationale Progressiste et à une coalition internationale, formée de travailleurs et travailleuses, d'organismes du secteur technologique, de militantes et militants écologistes et de groupes de défense, pour exiger demain, 26 novembre, de #FairePayerAmazon.

En 2021, tirant profit de la pandémie, la multinationale Amazon a continué de consolider son emprise à l'échelle planétaire. Ses activités modifient l'économie mondiale, transforment la nature et la gestion du travail et contribuent à la dégradation de l'environnement, et ce sont surtout les collectivités qui en paient le prix.

Les services de vente en ligne d'Amazon et les efforts de marketing de petites entreprises ont popularisé les ventes en ligne et la livraison directe aux clients, entraînant des changements rapides dans le secteur de la livraison, ce qui exerce une pression à la baisse sur nos conditions de travail durement gagnées.

« S'il veut demeurer un syndicat national fort, le STTP doit pouvoir compter sur sa capacité à syndiquer les secteurs de la logistique, de l'entreposage et de la livraison et d'y exercer une influence. Il en va de notre avenir, de nos emplois et de notre aptitude à continuer d'exiger de solides emplois syndiqués », affirme Jan Simpson, présidente nationale du STTP.

Le mouvement planétaire demande aux entreprises et aux gouvernements d'agir sur trois grands enjeux :

Traitement des travailleurs et travailleuses : Leur accorder des salaires équitables et des conditions de travail décentes et leur témoigner du respect.

Environnement : Réduire son empreinte écologique à un niveau raisonnable.

Impôts : Amazon doit payer sa juste part d'impôt à l'échelle mondiale. Il faut mettre en place une structure fiscale réglementée qui uniformise les règles du jeu à l'échelle internationale et fait en sorte que les profits réalisés au Canada , par exemple, restent dans l'économie canadienne.

Le STTP et le WWC tiendront une manifestation le 26 novembre à Brampton (Ontario). Une pétition est aussi en cours à : https://www.warehouseworkers.ca/faire-payer-amazon.html

Quoi : Manifestation « Faire payer Amazon »

Quand : Le 26 novembre, à 14 h

Où : 60, ch. Rivermont, Brampton, ON (Plaza Tim Horton)

Qui : Des invités prendront la parole.

SOURCE Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes

Renseignements: Information : Gagandeep Kaur, [email protected], 416-825-8269

