Avis aux médias - Exercice de recherche et sauvetage maritime dans la baie Passamaquoddy

ST. ANDREWS, NB, le 7 oct. 2019 /CNW/ - Un exercice maritime de recherche et sauvetage et d'intervention environnementale aura lieu dans la baie Passamaquoddy, les 9 et 10 octobre 2019.

L'exercice de routine fera appel à du personnel de recherche et sauvetage et d'intervention environnementale du Canada et des États-Unis. Il se peut très bien que les membres du public voient une augmentation du trafic maritime et aérien pendant l'exercice, et en entendent également les effets.

La première journée sera consacrée à un exercice d'évacuation massive des blessés, suivi, le deuxième jour, d'un exercice d'intervention environnementale. Les partenaires de l'exercice comprennent la Garde côtière canadienne, la Garde côtière auxiliaire canadienne, la Garde côtière américaine, la Garde côtière auxiliaire américaine, l'Aviation royale du Canada, la Recherche et sauvetage au sol au Nouveau-Brunswick et l'Organisation des mesures d'urgence du Nouveau-Brunswick.

La Garde côtière canadienne veille à la sécurité des marins et à la protection du milieu marin. De tels exercices sont essentiels pour maintenir les compétences des membres et des partenaires de la Garde côtière et pour mettre à l'essai les systèmes d'intervention d'urgence qui sont utilisés lorsqu'un incident réel survient.

SOURCE Garde côtière canadienne

Renseignements: Relations avec les médias, Pêches, Océans et la Garde côtière canadienne, 902-407-8439