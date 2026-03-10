GATINEAU, QC, le 10 mars 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter qu'Environnement et Changement climatique Canada tiendra une séance d'information technique pour parler d'un système météorologique qui s'amènera dans certains secteurs de l'Ontario, du Québec et du Canada atlantique tôt le mercredi 11 mars 2026.

Environnement et Changement climatique Canada informe la population d'un important épisode de pluie verglaçante prévu pour les régions de l'Ontario, du Québec et du Canada atlantique dont les répercussions pourraient être considérables, généralisées et de longue durée.

La séance d'information technique aura lieu sur Zoom. Après la séance, les journalistes pourront poser des questions. Il sera possible de citer les interventions, et le point de presse pourra être enregistré.

Activité : Séance d'information technique et point de presse (bilingues) Date : Le mardi 10 mars 2026 Heure : 11 h (HAE) Lieu : Sur Zoom

Pour assister au point de presse, veuillez suivre le lien vers Zoom.

Remarque : Une fois sur Zoom, les représentants des médias désirant poser une question sont priés de changer leur pseudonyme pour inscrire leur nom complet et le média qu'ils représentent. Les personnes ayant omis de le faire ne pourront pas poser leur question.

Consultez les prévisions et alertes météorologiques qui vous concernent : utilisez votre application mobile MétéoCAN ou consultez notre carte d'information météo. Restez en sécurité en cas de temps violent grâce aux conseils de Sécurité publique Canada.

