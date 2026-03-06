MONTRÉAL, le 5 mars 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que l'honorable Nathalie Provost, secrétaire d'État (Nature), au nom de l'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, annoncera du financement pour des projets de conservation aux quatre coins du pays qui contribuent à la protection et au rétablissement d'espèces en péril. L'annonce marque un anniversaire important pour le plus ancien programme axé sur la protection des espèces en péril au Canada.

Activité : Annonce et point de presse Date : Le vendredi 6 mars 2026 Heure : 10 h (HNE) Lieu : Montréal (Québec)

Les représentants des médias désirant être présents sont priés de s'inscrire auprès de l'équipe des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada à l'adresse [email protected]. Ils seront ainsi avisés s'il y a des changements au déroulement. L'adresse exacte sera communiquée lors de l'inscription.

