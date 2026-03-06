MONTRÉAL, le 6 mars 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Nathalie Provost, secrétaire d'État (Nature), au nom de l'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, a souligné les 25 ans du plus vieux programme axé sur les espèces en péril du gouvernement du Canada en annonçant un financement pouvant aller jusqu'à 5,2 millions de dollars provenant du Programme d'intendance de l'habitat pour les espèces en péril.

Depuis l'an 2000, le Programme d'intendance de l'habitat a investi plus de 241 millions de dollars dans plus de 3 800 projets de conservation qui permettent de protéger et de rétablir des espèces en péril et leurs habitats, aidant ainsi le Canada à faire progresser ses priorités entourant la biodiversité et la conservation.

Dans le cadre du cycle de financement de 2025-2026, cet investissement de 5,2 millions de dollars sera accordé à 31 projets de conservation réalisés au pays, donnant ainsi aux collectivités, aux citoyens et citoyennes et aux organisations non gouvernementales les moyens d'agir en vue de protéger les espèces en péril dans leur région.

Les projets d'intendance financés grâce à cet investissement illustrent bien la diversité des mesures de conservation réalisées partout au pays, notamment les suivantes.

La Rivershed Society of BC reçoit 404 884 $ pour un programme d'une durée de cinq ans visant à restaurer un habitat riverain essentiel aux espèces en péril dans la région du marécage Bell, à Chilliwack, en Colombie-Britannique. Le projet vise à améliorer la qualité de l'eau, à stabiliser les berges et à enrichir la végétation naturelle. Le projet est mené en partenariat avec les Premières Nations Cheam et Sqwá et les propriétaires fonciers locaux, dans le cadre d'une approche conçue conjointement qui intègre les connaissances écologiques traditionnelles et la langue. Les mesures de restauration comprennent l'élimination des espèces envahissantes, la plantation de végétation indigène, la création de milieux humides et l'aménagement de zones tampons riveraines. Le projet propose également des activités éducatives communautaires axées sur les systèmes alimentaires autochtones, l'intendance des terres et l'apprentissage interculturel.

reçoit 59 000 $ pour un projet d'une durée de deux ans visant à assurer la protection et le rétablissement de cinq espèces en péril, notamment le goglu des prés, la sturnelle des prés et le martinet ramoneur. Les activités du projet comprennent la réalisation d'inventaires, la mise en place d'initiatives de sensibilisation et d'éducation, l'amélioration de la qualité des habitats et la mise en œuvre de mesures de réduction des menaces dans plusieurs municipalités de la région du Centre-du-Québec au Québec. L' Université du Québec en Outaouais reçoit 143 039 $ pour un projet d'une durée de cinq ans visant à assurer la protection et à favoriser le rétablissement de la tortue mouchetée en approfondissant la compréhension des obstacles au recrutement de l'espèce dans la région de l'Outaouais, au Québec, et en y remédiant. Ce projet ciblera principalement la prédation des nids, une menace majeure ciblée dans le programme de rétablissement de l'espèce, en surveillant les sites de nidification et en utilisant la télémétrie pour suivre les tortues femelles. En atténuant cette menace, cette initiative cherche à accroître les chances de survie de l'espèce et à promouvoir la croissance de la population à long terme.

En collaborant avec ces partenaires et de nombreux autres, le gouvernement du Canada fait des progrès concrets dans la protection des espèces en péril et la conservation des habitats dont elles ont besoin pour vivre.

Citations

« La nature est au cœur de l'identité canadienne, et elle est cruciale pour la santé et le bien-être de nos familles et de nos collectivités. Les efforts déployés par les groupes environnementaux et les collectivités de partout au pays pour protéger les habitats et les espèces vulnérables sont une véritable source d'inspiration pour moi. En travaillant ensemble, nous pouvons faire encore plus de progrès pour protéger les milieux naturels dont nous dépendons tous. »

- L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature

« Fort de ses 25 ans d'existence, le Programme d'intendance de l'habitat pour les espèces en péril continue de soutenir des projets visant à protéger les espèces et leur habitat. Grâce à l'engagement dont font preuve les peuples autochtones, les collectivités, les organisations environnementales, les scientifiques et les propriétaires fonciers, nous faisons des progrès concrets pour le bien de la nature partout au Canada. »

- L'honorable Nathalie Provost, secrétaire d'État (Nature)

« Depuis 2009, le Programme d'intendance de l'habitat permet au CRECQ de travailler directement sur le terrain, aux côtés des propriétaires et des partenaires locaux, pour protéger des habitats essentiels et des espèces en péril au Centre-du-Québec. Ces projets démontrent qu'une conservation basée sur la collaboration, la science et la confiance peut produire des résultats durables et porteurs pour les communautés et la biodiversité. »

- Andréanne Blais, directrice générale du Conseil régional de l'environnement du Centre-du-Québec

« Notre projet est réalisé grâce au Programme d'intendance de l'habitat pour les espèces en péril et vise à étudier et à atténuer les obstacles au renouvellement de la population de tortue mouchetée, une espèce en voie de disparition au Canada, dans ses habitats essentiels en Outaouais. Pour ce faire, durant la période de ponte en juin, nous surveillons deux sites de ponte anthropisés afin de protéger les nids, et d'estimer le succès reproducteur et la prédation. Nous localisons également 30 femelles adultes par radio-télémétrie afin de trouver des sites de pontes naturels, protéger les nids trouvés et comparer le succès reproducteur. »

- Daphnée Bernier, technicienne en recherche à l'Institut des Sciences de la Forêt tempérée, rattaché à l'Université du Québec en Outaouais

Faits en bref

Le gouvernement du Canada a créé le Programme d'intendance de l'habitat dans le cadre de la stratégie nationale du Canada pour la protection des espèces en péril. Environnement et Changement climatique Canada administre les fonds de ce programme destinés à des projets d'intendance terrestre qui contribuent directement aux objectifs de rétablissement et aux objectifs de population des espèces en péril inscrites à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril et qui veillent à ce que la conservation d'autres espèces ne devienne pas une source de préoccupation. Le gouvernement du Canada est déterminé à mettre un frein et à remédier au déclin de la nature d'ici 2030 au pays, à parvenir à un rétablissement complet des milieux naturels d'ici 2050 et à conserver 30 % des terres et des eaux d'ici 2030.

