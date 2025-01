AVIS AUX MÉDIAS - ENTRE PROTECTIONNISME ET OPPORTUNITÉS : DÉPLOYER NOTRE VISION ÉCONOMIQUE DANS UN CONTEXTE GÉOPOLITIQUE INSTABLE

MONTRÉAL, le 28 janv. 2025 /CNW/ - Les représentant(e)s des médias sont conviés à un panel du Conseil du patronat du Québec (CPQ) ayant pour thème Entre protectionnisme et opportunités : Déployer notre vision économique dans un contexte géopolitique instable.

M. Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ, fera d'abord un tour d'horizon sur les enjeux abordés dans la plateforme économique Pour un environnement d'affaires prospère 2025-2027.

Le vice-président Politiques de main-d'œuvre et intelligence économique du CPQ M. Daye Diallo animera la discussion avec les invités suivants :

M. Jean Charest , associé, Therrien Couture Joli-Cœur, ancien premier ministre du Québec, ancien vice-premier ministre du Canada ;

, associé, Therrien Couture Joli-Cœur, ancien premier ministre du Québec, ancien vice-premier ministre du ; M me Norma Kozhaya , économiste en chef et vice-présidente à la recherche du CPQ;

, économiste en chef et vice-présidente à la recherche du CPQ; M. John Parisella , ex-délégué général du Québec à New York et conseiller spécial, stratégie et rayonnement chez le cabinet de relations publiques NATIONAL;

, ex-délégué général du Québec à et conseiller spécial, stratégie et rayonnement chez le cabinet de relations publiques NATIONAL; M. André Vautour, associé chez Lavery.

Les médias auront la possibilité de poser des questions à la fin de l'événement, vers 18 h 35, et de réaliser des entrevues sur place avec les porte-paroles.

Date : Mercredi le 29 janvier



Heure : 17 h 30 à 18 h 35



Lieu : Lavery Avocats - 1, Place Ville Marie, Bureau 4000, Montréal (Québec) H3B 4M4

Les représentant(e)s des médias qui souhaitent être présent(e)s doivent confirmer leur présence à l'adresse courriel suivante : [email protected]

À propos du CPQ : Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs, de toutes tailles et de toutes les régions, issus des secteurs privé et parapublic.

SOURCE Conseil du patronat du Québec

Source : Victoria Drolet, Conseillère principale aux affaires publiques et gouvernementales, Conseil du patronat du Québec, [email protected], Cell. : 514-708-6741