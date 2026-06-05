Avis aux médias - Emplacements des médias à Rideau Hall le jour de l'installation de la 31e gouverneure générale et commandante en chef du Canada

OTTAWA, ON, le 5 juin 2026 /CNW/ - Le 8 juin 2026, les représentants des médias pourront couvrir le départ des cortèges de la gouverneure générale Mary Simon et de la gouverneure générale désignée Louise Arbour, lorsqu'elles partiront pour la cérémonie d'installation qui aura lieu au Sénat du Canada.

Les représentants des médias pourront également couvrir le retour de la nouvelle gouverneure générale à Rideau Hall après la cérémonie. Elle passera en revue la garde d'honneur et sera accueillie par sa famille et par les membres du personnel du Bureau du secrétaire du gouverneur général. Les membres du public pourront être témoins de son arrivée.

Date : Le lundi 8 juin 2026

Horaire et lieux :

9 h 20 Départ de la gouverneure générale Mary Simon - devant la grille Sussex

9 h 25 Départ de la gouverneure générale désignée Louise Arbour - devant la grille Sussex

COUVERTURE COMMUNE ET COUVERTURE LIBRE

11 h 45 Arrivée à Rideau Hall, salut de la garde d'honneur

Parvis de Rideau Hall (près de la fontaine)

COUVERTURE COMMUNE ET COUVERTURE LIBRE

Notes à l'intention des médias :

Veuillez confirmer votre présence auprès du Bureau de presse de Rideau Hall, par courriel, à [email protected] .

. Pour plus d'informations sur la couverture médiatique commune, veuillez contacter la Tribune de la presse parlementaire canadienne : [email protected] .

. Emplacement devant la grille Sussex : les médias peuvent s'installer devant la grille Sussex dès 7 h 30 pour couvrir le départ de la gouverneure générale et de la gouverneure générale désignée.

Emplacement sur le parvis de Rideau Hall : les médias peuvent s'installer à compter de 9 h 30.

Des photos prises par les photographes officiels de la gouverneure générale peuvent être fournies sur demande.

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SOURCE Bureau du secrétaire du gouverneur général

Renseignements pour les médias : Bureau de presse de Rideau Hall, [email protected]