Avis aux médias - Élections générales municipales 2025 : diffusion des données

QUÉBEC, le 29 sept. 2025 /CNW/ - Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) informe les représentantes et représentants des médias de la façon dont seront rendues publiques les différentes données liées aux élections générales municipales de 2025 : par qui, à quel moment et à quel endroit.

La diffusion des données est une responsabilité des présidentes et présidents d'élection de chaque municipalité. Élections Québec et le MAMH en facilitent l'accès à partir des informations transmises.

Élections Québec assure la diffusion de l'information sur les candidates et candidats ainsi que sur les personnes élues par municipalité, et ce, durant la période de mise en candidature ainsi que le soir du scrutin.





Le MAMH fournit pour sa part un aperçu global des candidatures et des résultats électoraux pour l'ensemble du Québec et par région. Il diffuse également certaines statistiques, par exemple selon le sexe ou l'âge des personnes candidates et élues, ainsi que selon leur expérience dans une fonction élective. Enfin, il met à la disposition du public l'ensemble des résultats électoraux en format de données ouvertes sur le site Données Québec.

Les données rendues publiques, tant par Élections Québec que par le MAMH, reposent sur la transmission effectuée par les présidences d'élection de chacune des municipalités. Les données diffusées initialement seront préliminaires et pourront être corrigées sans préavis par les présidences d'élection.

Voici le détail entourant la diffusion prévue de chaque catégorie de données :

Candidatures féminines

Indicateur : Proportion de candidatures féminines selon le type de poste ou par région.

Proportion de candidatures féminines selon le type de poste ou par région. Lieu de diffusion : www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca

www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca Moment de diffusion : Depuis le 22 septembre 2025; mises à jour prévues une fois par jour du lundi au vendredi.

Candidatures et personnes élues sans opposition

Indicateurs : Personnes candidates par municipalité.

Personnes candidates par municipalité. Lieu de diffusion : https://www.electionsquebec.qc.ca/resultats-et-statistiques/#municipal et https://www.electionsquebec.qc.ca/donnees-ouvertes/#municipal

https://www.electionsquebec.qc.ca/resultats-et-statistiques/#municipal et https://www.electionsquebec.qc.ca/donnees-ouvertes/#municipal Moment de diffusion : La mise à jour est effectuée au fur et à mesure de la saisie des candidatures par les présidences d'élection.





La mise à jour est effectuée au fur et à mesure de la saisie des candidatures par les présidences d'élection. Indicateurs : Nombre de postes vacants; portrait des personnes candidates et élues sans opposition selon le sexe, le groupe d'âge, le type de poste ou l'expérience de la fonction (nouveau candidat ou élu sortant).

: Nombre de postes vacants; portrait des personnes candidates et élues sans opposition selon le sexe, le groupe d'âge, le type de poste ou l'expérience de la fonction (nouveau candidat ou élu sortant). Lieu de diffusion : www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca

www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca Moment de diffusion : Dans la semaine du 6 octobre 2025, une fois la saisie complétée par les présidences d'élection. Les données diffusées seront préliminaires (une mention apparaîtra sur la page lorsqu'elles deviendront définitives). Des faits saillants sur les données définitives seront présentés au cours des semaines suivantes.





Dans la semaine du 6 octobre 2025, une fois la saisie complétée par les présidences d'élection. Les données diffusées seront préliminaires (une mention apparaîtra sur la page lorsqu'elles deviendront définitives). Des faits saillants sur les données définitives seront présentés au cours des semaines suivantes. Indicateurs : Données « brutes » présentant l'ensemble des candidatures pour toutes les municipalités.

: Données « brutes » présentant l'ensemble des candidatures pour toutes les municipalités. Lieu de diffusion : Données Québec

Données Québec Moment de diffusion : Dans la semaine du 6 octobre 2025, une fois la saisie complétée par les présidences d'élection.

Résultats des personnes élues

Indicateurs : Résultats des élections par municipalité.

Résultats des élections par municipalité. Lieu de diffusion : https://www.electionsquebec.qc.ca/resultats-et-statistiques/#municipal et https://www.electionsquebec.qc.ca/donnees-ouvertes/#municipal





https://www.electionsquebec.qc.ca/resultats-et-statistiques/#municipal et https://www.electionsquebec.qc.ca/donnees-ouvertes/#municipal Moment de diffusion : À compter du 2 novembre. Il est toutefois à noter que la mise à jour est effectuée au fur et à mesure de la saisie des résultats par les présidences d'élection. La transmission des résultats des élections par la présidence d'élection ne peut avoir lieu que lorsque le décompte de tous les bulletins de vote est terminé dans sa municipalité.





À compter du 2 novembre. Il est toutefois à noter que la mise à jour est effectuée au fur et à mesure de la saisie des résultats par les présidences d'élection. La transmission des résultats des élections par la présidence d'élection ne peut avoir lieu que lorsque le décompte de tous les bulletins de vote est terminé dans sa municipalité. Indicateurs : Portrait des personnes élues selon le type de poste, le sexe, l'expérience de la fonction ou le groupe d'âge; taux de participation national et par région.

Portrait des personnes élues selon le type de poste, le sexe, l'expérience de la fonction ou le groupe d'âge; taux de participation national et par région. Lieu de diffusion : http://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca

http://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca Moment de diffusion : Dans la semaine du 3 novembre 2025, une fois la saisie complétée par les présidences d'élection. Les données diffusées seront préliminaires (une mention apparaîtra sur la page lorsqu'elles deviendront définitives). Des faits saillants sur les données définitives seront présentés au cours des semaines suivantes.





Dans la semaine du 3 novembre 2025, une fois la saisie complétée par les présidences d'élection. Les données diffusées seront préliminaires (une mention apparaîtra sur la page lorsqu'elles deviendront définitives). Des faits saillants sur les données définitives seront présentés au cours des semaines suivantes. Indicateurs : Données « brutes » présentant l'ensemble des personnes candidates et élues ainsi que le nombre de votes reçus.

Données « brutes » présentant l'ensemble des personnes candidates et élues ainsi que le nombre de votes reçus. Lieu de diffusion : Données Québec

Données Québec Moment de diffusion : Dans la semaine du 3 novembre 2025, une fois la saisie complétée par les présidences d'élection. Les données diffusées seront préliminaires (une mention apparaîtra sur la page lorsqu'elles deviendront définitives).

N. B. : Des indications méthodologiques sur l'utilisation des statistiques diffusées, notamment le taux de participation, seront publiées sur le site www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca.

