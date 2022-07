AVIS AUX MÉDIAS - Effondrement du système de santé : des groupes du secteur de la santé pressent les premiers ministres d'en faire leur priorité absolue

OTTAWA, ON, le 7 juill. 2022 /CNW/ - Devant l'épuisement des travailleuses et travailleurs de la santé du Canada, les retards en chirurgie endémiques, l'accès aux soins primaires limité et les fermetures de services d'urgence, l'Association médicale canadienne (AMC), la Fédération canadienne des syndicats d'infirmières et infirmiers (FCSII), l'Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC) et SoinsSantéCAN pressent les premiers ministres du Canada de faire des soins de santé leur priorité absolue lors de la Rencontre estivale 2022 du Conseil de la Fédération, qui aura lieu à Victoria, en Colombie-Britannique. La crise des soins de santé doit être au premier plan, et un plan d'action est requis de toute urgence.

La présidente de l'AMC, la Dre Katharine Smart, et la présidente de la FCSII, Linda Silas, seront à Victoria pour transmettre ce message aux premiers ministres provinciaux et territoriaux à la rencontre annuelle estivale, les 11 et 12 juillet.

« Le rétablissement du système de santé prendra du temps, et on ne fera qu'aggraver les problèmes en tardant à adopter des mesures concrètes. Quand un système qui se veut universel est incapable de répondre aux besoins fondamentaux de la population, nous devons reconnaître cet échec et travailler ensemble pour y remédier. Il faudra faire plus que simplement ajouter de l'argent. Il faut trouver de nouvelles solutions aux vieux problèmes, comme permettre la mobilité des travailleuses et des travailleurs de la santé entre les provinces et les territoires afin de réduire la pression. »

- Dre Katharine Smart, présidente, AMC

« Le système de santé du Canada vit une crise. Bien sûr, la pandémie y est pour beaucoup, mais le système subit les contrecoups d'une pénurie d'effectifs qui dure depuis des décennies et qui ne cesse de croître en raison des conditions de travail insoutenables. La pandémie n'a fait qu'ajouter de l'huile sur un feu déjà déchaîné. Les solutions usées, inefficaces et improvisées du passé ne fonctionnent plus. Il faut un effort audacieux et concerté pour répondre à la pénurie, en commençant par un financement stable et une planification des ressources humaines de la santé fondée sur des données probantes. »

- Linda Silas, présidente, FCSII

« Le Canada doit améliorer son système de santé pour offrir de meilleurs résultats aux patients et leur assurer un accès aux soins quand ils en ont besoin, ce qui passe obligatoirement par des effectifs de santé plus solides. La rétention du personnel infirmier et des autres travailleuses et travailleurs de la santé est essentielle pour relever nombre des défis de notre système. Sans stratégies efficaces pour garder le personnel infirmier et offrir de meilleures conditions de travail, aucune autre stratégie ne fera bouger les choses. »

- Sylvain Brousseau, président, AIIC

« Le système de santé du Canada est mis à rude épreuve. Pour que nous puissions relever les défis complexes auxquels il fait face, il faut que tous les ordres de gouvernement travaillent avec les leaders de la santé afin de définir et de créer un système de santé inclusif, équitable et sûr qui répond aux besoins de tous au 21e siècle. Le défi le plus urgent est la pénurie d'effectifs de santé, qui exerce une pression de tous les instants sur le système et le personnel, et qui a des conséquences négatives sur l'accès aux services, la qualité des soins et la santé des patients. Nous soutenons les premiers ministres provinciaux et territoriaux, qui demandent une augmentation des transferts en santé, mais nous devons nous assurer que l'approche utilisée, quelle qu'elle soit, a des effets positifs sur la santé. »

- Paul-Émile Cloutier, président et chef de la direction, SoinsSantéCAN

À propos de l'AMC

L'Association médicale canadienne est la porte-parole nationale de la profession médicale. Elle vise avant tout à créer des systèmes de santé solides et accessibles, à favoriser le bien-être et la diversité dans la culture médicale et à assurer une égalité des chances pour l'ensemble de la population canadienne en matière de santé. En partenariat avec les médecins, les apprenants en médecine, les patients et d'autres parties prenantes, elle travaille à l'atteinte de ces objectifs grâce à la représentation, au partage des connaissances et aux subventions.

À propos de la FCSSI

La FCSII est la plus grande organisation infirmière au Canada. Elle représente le personnel infirmier de première ligne de chaque secteur des soins de santé - soins à domicile, SLD, soins communautaires et actifs - y compris les étudiantes et étudiants en sciences infirmières. Elle se porte à la défense d'enjeux prioritaires dans le secteur de la santé et revendique l'engagement du gouvernement fédéral pour assurer la viabilité des soins de santé publics dans l'avenir.

À propos de l'AIIC

L'AIIC représente la profession infirmière du Canada à l'échelle nationale et mondiale. Elle est la porte-parole des infirmières et infirmiers autorisés, praticiens, auxiliaires autorisés et psychiatriques autorisés, des infirmières et infirmiers retraités ainsi que des étudiants en sciences infirmières de l'ensemble des treize provinces et territoires.

À propos de SoinsSantéCAN

SoinsSantéCAN est le porte-parole national des organisations de soins de santé et des hôpitaux à la grandeur du Canada. Nous encourageons la découverte et l'innovation éclairées et continues, orientées vers des résultats, dans tout le continuum des soins de santé. Pour en savoir plus : healthcarecan.ca/fr.

