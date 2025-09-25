Nouvelles fournies parLogement, Infrastructures et Collectivités Canada
25 sept, 2025, 15:30 ET
VICTORIA, BC, le 25 sept. 2025 /CNW/ - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, prononcera un discours lors du congrès de l'union des municipalités de la Colombie-Britannique. Après son discours, il participera à une brève mêlée de presse sur place.
Date :
Le vendredi 26 septembre 2025
Heure :
9 h [HP]
Lieu :
Centre des congrès de Victoria
Les renseignements relatifs à l'accréditation des médias sont disponibles ici : Media Room | Union of BC Municipalities
SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada
Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]
