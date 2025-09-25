VICTORIA, BC, le 25 sept. 2025 /CNW/ - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, prononcera un discours lors du congrès de l'union des municipalités de la Colombie-Britannique. Après son discours, il participera à une brève mêlée de presse sur place.

Date : Le vendredi 26 septembre 2025 Heure : 9 h [HP] Lieu : Centre des congrès de Victoria

Salle Carson

720, rue Douglas

Victoria (Colombie-Britannique) V8W 3M7

Les renseignements relatifs à l'accréditation des médias sont disponibles ici : Media Room | Union of BC Municipalities

