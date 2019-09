Avis aux médias - Dévoilement du Plan d'action en développement social de la Ville de Montréal

MONTRÉAL, le 12 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Nathalie Goulet, responsable de l'inclusion sociale, des sports et loisirs, de la condition féminine, de l'itinérance et de la jeunesse au comité exécutif de la Ville de Montréal, et Magda Popeanu, vice-présidente du comité exécutif et responsable de la culture et de la diversité montréalaise, invitent les représentants des médias au dévoilement de Rassembler Montréal, le Plan d'action en développement social 2019-2020.

L'événement aura lieu en présence de partenaires des réseaux communautaire, institutionnel et municipal ayant contribué à l'élaboration de plusieurs actions en développement social dans les quartiers montréalais.

Date : Jeudi, 12 septembre 2019



Heure : 11 h



Lieu : Centre communautaire de loisirs Sainte-Catherine d'Alexandrie 1700, rue Amherst (Atateken) Montréal

