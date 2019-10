Avis aux médias - Dévoilement du Bulletin de la prospérité du Québec 2019 et présentation des prévisions salariales 2020

QUÉBEC, le 14 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le CPQ (Conseil du patronat du Québec) convie les représentants des médias au dévoilement du Bulletin de la prospérité du Québec 2019. Publiée tous les deux ans depuis 2010, cette analyse permet d'évaluer l'état de santé économique du Québec par rapport aux autres provinces canadiennes et d'autres juridictions de l'OCDE.

Le CPQ présentera également ses prévisions salariales pour l'année 2020. Dans un contexte où l'attraction et la rétention des travailleurs représentent un défi de taille, cette projection permet aux employeurs de planifier de façon efficace leur stratégie de rémunération.

Aide-mémoire :



Quoi : Dévoilement du Bulletin de la prospérité du Québec 2019 et présentation des prévisions salariales 2020 Qui : - Yves-Thomas Dorval, président et chef de la direction du CPQ - Norma Kozhaya, vice-présidente - Recherche et économiste en chef Quand : Mardi 15 octobre 2019, de 12 h à 13 h 30 (accueil à 11 h 30) Où : Hilton Québec, 1100, Boulevard René-Lévesque E, Québec

À propos du CPQ :

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs de toutes tailles issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca

SOURCE Conseil du patronat du Québec

Renseignements: Inscriptions et demandes d'accréditation : Nadine Légaré, Conseillère principale - Communications et relation avec les médias, Conseil du patronat du Québec, nlegare@cpq.qc.ca, Bureau : 514-288-5161 poste 243, Cell. : 514-265-5471

