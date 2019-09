Avis aux médias - Dévoilement des prévisions salariales 2020 du CPQ

MONTRÉAL, le 23 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le CPQ (Conseil du patronat du Québec) convie les représentants des médias au dévoilement de son Dossier spécial sur les prévisions salariales 2020, qui permettra aux employeurs de planifier de façon efficace leur stratégie de rémunération dans un contexte où l'attraction et la rémunération des travailleurs représentent un défi de taille.

En collaboration avec certaines des meilleures firmes de consultation en rémunération au Québec et le Centre québécois de services aux associations, cette activité permet de :

Comparer les augmentations salariales projetées par secteur;

Évaluer les augmentations des salaires et les rajustements d'échelles salariales des différentes catégories d'emploi;

Connaitre les écarts de croissance des salaires entre les différentes provinces.

Aide-mémoire :

Quoi : Prévisions salariales 2020 du CPQ



Où : Loews Hôtel Vogue, 1425 Rue de la Montagne, Montréal, QC H3G



Quand : Mardi 24 septembre 2019, de 8 h à 10 h (accueil à 7 h 30)

À propos du CPQ :

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs de toutes tailles issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca

SOURCE Conseil du patronat du Québec

Renseignements: Inscriptions et demandes d'accréditation : Nadine Légaré, Conseillère principale - Communications et relation avec les médias, Conseil du patronat du Québec, nlegare@cpq.qc.ca, Bureau : 514-288-5161 poste 243, Cell. : 514-265-5471

Related Links

www.cpq.qc.ca