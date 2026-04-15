AVIS AUX MÉDIAS - Deuxième séquence de grève pour les cols bleus de Montréal

MONTRÉAL, le 15 avril 2026 /CNW/ - Le Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP 301) amorcera demain une deuxième séquence de grève. D'une durée de trois jours, cette dernière se déroulera du mercredi 15 avril, à compter de 6 h, jusqu'au samedi 18 avril, à 6 h. Elle fait suite à une première journée de grève exercée en février dernier, qui constituait alors le premier débrayage des cols bleus depuis plus de 15 ans.

Alors que les clauses normatives sont maintenant réglées, les négociations sont dans une impasse en raison de l'inflexibilité de la Ville de Montréal sur son cadre financier appauvrissant pour les travailleuses et travailleurs qui font face à une crise du coût de la vie persistante. Dans le cadre de la première journée de cette deuxième séquence de grève, Jean-Pierre Lauzon, président du SCFP 301, tiendra un point de presse afin de faire le point sur l'état des négociations.

« Dans les dernières semaines, nous avons mis tous nos efforts pour en arriver à une entente à la table de négociation. Malgré nos propositions et notre ouverture, la Ville est demeurée inflexible. Nous sommes prêts à collaborer, mais jamais au détriment de la qualité de vie des cols bleus », affirme le président.

Quoi : Point de presse

Où : Devant le 1220 rue Des Carrières, Montréal, Québec, H2G 1V8

Quand : Mercredi 15 avril, à 11 h

Rappelons que la convention collective est échue depuis le 31 décembre 2024 et que cette grève survient après près de 50 rencontres de négociation et de médiation.

Comptant plus de 143 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 40 000 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Myriam Leduc, conseillère, Service des communications, 514 885-4733, [email protected]