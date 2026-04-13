MONTRÉAL, le 13 avril 2026 /CNW/ - Le SCFP souligne le travail des répartitrices et répartiteurs d'urgence à l'occasion de la Semaine nationale des télécommunicateurs d'urgence, qui se déroule du 12 au 18 avril 2026. Grâce au dévouement et à la force de ces travailleuses et travailleurs, des milliers de personnes reçoivent de l'aide dans les moments les plus critiques de leur vie.

Isabelle Beaudoin, elle-même répartitrice d'urgence, présidente du comité 9-1-1 du SCFP ainsi que vice-présidente du Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP 429), rend hommage à ses pairs. « Le professionnalisme de ces femmes et de ces hommes est exemplaire. Elles et ils gardent le cap malgré la difficulté des appels et la charge émotionnelle constante. Leur travail est tout simplement remarquable. Nous sommes fiers de mettre en lumière leur force et de leur dire merci d'être là, jour après jour ».

De son côté, le président du Conseil provincial du secteur municipal (CPSM) du SCFP, Robin Côté, rappelle l'impact direct de leur métier : « Leur présence au travail fait une différence vitale chaque jour. Nous sommes extrêmement reconnaissants pour le dévouement dont ils font preuve. »

Le comité 9-1-1 du SCFP-Québec représente quelque 700 personnes préposées aux télécommunications d'urgence dans les centres d'appels 9-1-1 des municipalités de Québec, notamment Montréal, Laval, Longueuil, Gatineau, Trois-Rivières et Lévis, ainsi que dans la plupart des municipalités de Lanaudière, des Laurentides et de la Montérégie.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 40 000 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Lisa Djevahirdjian, Service des communications du SCFP, 514 831-3815, [email protected]