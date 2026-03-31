Le SCFP récolte d'importants appuis à la mission de TVA Québec

MONTRÉAL, le 31 mars 2026 /CNW/ - Le Conseil provincial du secteur des communications (CPSC) du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) a récolté des appuis de taille dans son combat pour le maintien des activités déjà réduites de la station de Québec du Groupe TVA.

Dans une lettre datée du 26 mars dernier, Bruno Marchand, maire de Québec, écrit : « Les récentes compressions -- l'abolition de Pleins feux sur Québec et la suppression de postes à la salle des nouvelles -- ont déjà réduit la capacité de TVA Québec à produire à partir de Québec. [...] l'information régionale n'est pas un service parmi d'autres. Elle nourrit le débat public et renforce le lien entre les citoyens et leur milieu de vie. [...] Il est bien sûr légitime pour Québecor Média de chercher à assurer la viabilité de ses activités. Mais il me semble tout aussi indispensable que cette réalité économique soit mise en balance avec l'exigence d'une production régionale de qualité pour la capitale nationale du Québec. » Version intégrale : https://shorturl.at/nUwKb

Le 26 mars également, le maire de Lévis, Steven Blaney, affirmait par lettre son « appui indéfectible aux démarches et aux initiatives visant à maintenir une couverture médiatique locale de qualité, produite dans les régions de Québec et de Lévis. [...] Nos médias régionaux sont un catalyseur du dynamisme et de la prospérité de notre milieu; ils apportent une contribution inestimable, qui contribue à façonner notre sentiment d'appartenance et notre fierté. » Version intégrale : https://shorturl.at/yIP5F

Ces appuis s'ajoutent à ceux de huit autres groupes de la région de Québec inquiets des conséquences négatives que pourrait avoir l'approbation d'une baisse des obligations de programmation locale de TVA Québec sur le rayonnement de leurs activités, la démocratie, la culture et l'économie dans la région de Québec. Ces autres lettres sont disponibles à https://shorturl.at/JIeWS

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) se penche actuellement sur une demande de Québecor visant à modifier les conditions de service applicables à la station CFCM-DT Québec de Groupe TVA inc. Concrètement, l'entreprise demande au Conseil de permettre une réduction de moitié du nombre d'heures de programmation locale exigées de CFCM et de retirer la mention « qui reflète spécifiquement la région de Québec » des conditions de licence de la station. L'obligation de programmation locale de TVA Québec passerait donc de 16 h à 8 h par semaine. Cela permettrait le déplacement à Montréal de la production de l'émission Salut Bonjour Weekend. Entre autres conséquences, plus d'une douzaine de postes seraient supprimés, tout comme de nombreux quarts de travail reliés à la production de nouvelles locales diffusées autant par CFCM que par les quatre autres stations régionales de TVA.

Le CPSC-SCFP a adressé une requête procédurale au CRTC hier afin que les lettres des maires de Québec et de Lévis soient ajoutées au dossier public de l'instance.

Dans son intervention initiale au CRTC, le CPSC-SCFP souligne que la déréglementation n'est pas la solution aux problèmes financiers du Groupe TVA, qui devrait plutôt miser sur le crédit d'impôt pour les médias d'information créé par le gouvernement du Québec dans son dernier budget, afin de soutenir la production de nouvelles locales partout au Québec.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente plus de 6100 membres du secteur des communications au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Sébastien Goulet, Service des communications du SCFP, 438 882-3756