Impasse entre Québec et Ottawa en matière de financement du transport collectif : le SCFP réagit

MONTRÉAL, le 31 mars 2026 /CNW/ - Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) dénonce l'échec des gouvernements à s'entendre sur le financement du transport collectif.

Cette joute politique prive le Québec de milliards de dollars essentiels à l'amélioration, à l'entretien et au développement des réseaux de transport collectif, et ce, à un moment où les besoins sont plus criants que jamais. Pendant que les négociations piétinent, ce sont les usagères et usagers, les collectivités et les travailleuses et travailleurs qui subissent les conséquences.

« En attendant, on fait porter le coût de l'inaction politique sur le dos de celles et ceux qui font rouler le transport collectif au quotidien et sur les populations qui en dépendent », souligne Katherine Bouclin, présidente du Conseil provincial du transport terrestre du SCFP.

Le SCFP rappelle que le transport collectif est un pilier de la transition écologique, de la mobilité durable et de l'accessibilité économique. Il s'agit d'un investissement structurant, pas d'une dépense optionnelle, et que l'absence de financement compromet directement la qualité et la pérennité des services de transport en commun au Québec.

Les infrastructures sont désuètes, les flottes de véhicules vieillissantes et les sociétés de transport peinent à électrifier leurs réseaux, malgré des objectifs environnementaux clairs. Ce sous-financement met en péril la capacité des sociétés de transport à maintenir les services existants, sans parler de développer de nouvelles offres pour réduire l'utilisation de l'autosolo dans un contexte d'explosion du prix de l'essence.

« Nous vivons une réelle crise au Québec. La CAQ ne peut pas d'un côté proposer un budget qui mène le transport collectif droit dans un mur et de l'autre se donner le luxe de ne pas s'entendre avec Ottawa concernant la part du Fonds pour le transport en commun du Canada (FTCC) qui nous revient », de souligner Dominic Aubry, coordonnateur du secteur transport terrestre au SCFP.

Le SCFP appelle les gouvernements concernés à faire preuve de responsabilité et à conclure rapidement une entente qui permettra de répondre aux besoins réels du Québec, aujourd'hui et pour les générations à venir.

Le SCFP représente plus de 143 000 membres au Québec, dont plus de 8500 dans le secteur du transport terrestre. Il s'agit du plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Myriam Leduc, conseillère, Service des communications, 514 885-4733, [email protected]