Avis aux médias : Deux élus du PLQ en tournée en Montérégie

QUÉBEC, le 21 avril 2026 /CNW/ - Le porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé, Monsef Derraji et la députée de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols se rendront dans la région de la Montérégie, demain le 22 avril.

Les élus libéraux profiteront de leur présence dans la région pour visiter le Groupe de médecine familiale universitaire Vaudreuil - Soulanges en début d'avant-midi. Puis, le député Monsef Derraji ira rencontrer la FIQ - Syndicat des professionnelles en soin de Montérégie-Ouest en fin d'avant-midi.

Les élus Monsef Derraji et Marie-Claude Nichols seront également disponibles pour des entrevues.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Source : Audrée Meessen-Pinard, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 819-347-8332, [email protected]