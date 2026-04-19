Avis aux médias : Deux élus du PLQ en tournée à Laval et en Montérégie, ce lundi 20 avril

QUÉBEC, le 19 avril 2026 /CNW/ - La porte-parole du PLQ en matière de lutte contre l'itinérance, Elisabeth Prass et la porte-parole de l'opposition officielle responsable de la région de la Montérégie, Linda Caron se rendront dans la région de la Montérégie, ce lundi 20 avril.

Les élues libérales profiteront de leur présence en Montérégie pour visiter la Table itinérance Rive-Sud et l'Abri de la Rive-Sud, afin de discuter des enjeux qui les préoccupent. Puis la députée de D'arcy McGee, Elisabeth Prass se rendra à Laval pour rencontrer l'organisme L'Aviron, afin d'échanger avec eux.

Les élues Elisabeth Prass et Linda Caron seront également disponibles pour des entrevues.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Source : Audrée Meessen-Pinard, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 819-347-8332, [email protected]