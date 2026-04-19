Avis aux médias : Des élus du PLQ et le chef Charles Milliard en tournée à Laval, ce lundi 20 avril

QUÉBEC, le 19 avril 2026 /CNW/ - La porte-parole du PLQ en matière d'environnement, Virginie Dufour, la porte-parole de l'opposition officielle en matière de développement économique régional et d'emploi, Filomena Rotiroti, le porte-parole de l'opposition officielle en matière d'économie et d'innovation, Frédéric Beauchemin, ainsi que le chef du PLQ, Charles Milliard seront en tournée, le lundi 20 avril dans la région de Laval.

Les élues et le chef du PLQ profiteront de leur présence pour visiter le Café Chasca en matinée, puis assister au dîner conférence de l'Assemblée générale annuelle du Conseil des entreprises en technologies environnementales du Québec (CETEQ). La députée Virginie Dufour et le chef du PLQ Charles Milliard prendront la parole lors du dîner. Ils termineront la journée par une Table de discussion avec les acteurs économiques de Laval et un 4 à 6 avec la Chambre de commerce de Laval.

Ils seront également disponibles pour des entrevues.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Audrée Meessen-Pinard, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 819-347-8332, [email protected] : Earl Corales, Attaché de presse de Charles Milliard, 367-763-2966, [email protected]