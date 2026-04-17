/R E P R I S E -- Avis aux médias : Deux élus du PLQ en tournée en Montérégie/

QUÉBEC, le 16 avril 2026 /CNW/ - Le porte-parole de l'opposition officielle en matière de transport et de mobilité durable, Monsef Derraji et la porte-parole de l'opposition officielle responsable de la région de la Montérégie, Linda Caron se rendront dans la région de la Montérégie, demain le 17 avril.

Les élus libéraux profiteront de leur présence dans la région pour visiter l'Aéroport métropolitain de MTL, Octant aviation, puis le Réseau de transport de l'agglomération de Longueuil. La journée se terminera par une visite du pont de la Sauvagine avec le Maire de Châteauguay, afin de discuter des enjeux qui les préoccupent.

Les élus Monsef Derraji et Linda Caron seront également disponibles pour des entrevues.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Source : Audrée Meessen-Pinard, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 819-347-8332, [email protected]