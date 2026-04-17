/R E P R I S E --Avis aux médias : Deux députées du PLQ et le chef Charles Milliard en tournée dans Chaudière-Appalaches/

QUÉBEC, le 16 avril 2026 /CNW/ - La porte-parole du PLQ en matière de condition féminine, Brigitte Garceau avec la porte-parole de l'opposition officielle responsable de la région de Chaudière-Appalaches, Michelle Setlakwe, ainsi que le chef du PLQ, Charles Milliard seront en tournée, le vendredi 17 avril dans la région.

Les élues et le chef du PLQ profiteront de leur présence pour rencontrer la Table de discussion des femmes à Lévis, aller rencontrer la Chambre de commerce et d'industrie de Lévis, puis ils termineront la journée par une Table ronde avec Chaudière-Appalaches Économique et la Table régionale des élus municipaux de la Chaudière-Appalaches.

Ils seront également disponibles pour des entrevues.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Audrée Meessen-Pinard, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 819-347-8332, [email protected]; Louis-Charles Baril, Attaché de presse de Charles Milliard, 819-479-2280