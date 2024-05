EDMONTON, AB, le 13 mai 2024 /CNW/ - Marsha Walden, PDG de Destination Canada et l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme du Canada, lancent la stratégie transformatrice de Destination Canada pour le tourisme qui vise à améliorer la compétitivité du Canada sur la scène internationale et à propulser le Canada parmi les sept premières destinations mondiales d'ici la fin de la décennie. La nouvelle stratégie sera officiellement dévoilée à Edmonton au salon Rendez‑vous Canada, le plus important salon professionnel international sur le tourisme au Canada et événement-phare de Destination Canada.

Programme | Jeudi 16 mai 2024, de 9 h à 10 h (HR)

8 h 45 : Arrivée des médias

9 h : Présentation

9 h 30 : Période de questions

Présentatrices :

Marsha Walden , présidente-directrice générale de Destination Canada

, présidente-directrice générale de Destination Canada L'honorable Soraya Martinez Ferrada , ministre du Tourisme du Canada

Lieu

Rendez-vous Canada 2024, centre des congrès d' Edmonton (9797, avenue Jasper , Edmonton, Alberta , T5J 1N9)

2024, centre des congrès d' (9797, avenue , , T5J 1N9) Salons 8 et 9, niveau « Meetings »

Personne-ressource : Pour confirmer votre présence, veuillez communiquer avec Niall Fields à [email protected] ou au 236-982-2146 d'ici 17 h le mercredi 15 mai.

À propos de Rendez-vous Canada (RVC) 2024

Organisé à Edmonton ( Alberta ) du 14 au 17 mai 2024 , RVC est le principal salon touristique international du Canada . Des professionnels des voyages du monde entier et nos partenaires de l'industrie touristique canadienne s'y réunissent dans le but de participer à des rencontres individuelles.

( ) du , RVC est le principal salon touristique international du . Des professionnels des voyages du monde entier et nos partenaires de l'industrie touristique canadienne s'y réunissent dans le but de participer à des rencontres individuelles. Les retombées économiques directes, indirectes et induites de Rendez-vous Canada pour la ville d' Edmonton sont estimées à 5,3 millions de dollars.

pour la ville d' sont estimées à 5,3 millions de dollars. L'événement accueillera plus de 1 400 participants, dont plus de 400 acheteurs étrangers provenant des marchés cibles de Destination Canada qui échangeront avec quelque 900 délégués de 482 organismes du secteur touristique canadien.

Plus de 55 000 rendez-vous sont prévus pour tisser des liens forts entre les entreprises touristiques canadiennes et les acheteurs, rencontres qui favoriseront la relance de notre industrie.

Consulter l'horaire complet et découvrir le salon.

About Destination Canada

At Destination Canada, we believe that tourism enhances the wealth and wellbeing of Canadians and enriches the lives of visitors. Our mission is to influence supply and build demand for the benefit of locals, communities and visitors through leading research, alignment with public and private sectors, and marketing Canada nationally and abroad.

Knowing that diversity is our greatest asset, we promote Canada as a premier four-season leisure and business tourism destination across the country and around the world in Australia, Canada, China, France, Germany, Japan, Mexico, South Korea, United Kingdom and the United States.

In addition, our Business Events team leverage in-depth global market analysis to target international clusters aligned with Canada's priority economic sectors.

Destination Canada is a Crown corporation wholly owned by the Government of Canada.

www.destinationcanada.com

SOURCE Destination Canada