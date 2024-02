OTTAWA, ON, le 8 févr. 2024 /CNW/ - Veuillez prendre note que l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, et l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones, tiendront un point de presse suivant la décision de la Cour suprême du Canada au sujet de la validité constitutionnelle de la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

Date : Le vendredi 9 février 2024

Heure : 14 h 45 (HE)

Lieu :

Parlement du Canada, édifice de l'Ouest

Foyer du 2e étage

111, rue Wellington

Ottawa ON K1A 0A6

Participation des médias :

La participation à ce point de presse est réservée aux membres accrédités de la tribune de la presse. Les représentants des médias qui ne sont pas membres de la tribune de la presse peuvent écrire à l'adresse [email protected] pour demander un accès temporaire.

Suivez-nous sur Twitter :

GouvCan - Autochtones

(https://twitter.com/GCAutochtones)

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Renseignements: (médias) : Reem Sheet, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Patty Hajdu, Ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de FedNor, [email protected]; Relations avec les médias, SAC, [email protected]; Matthieu Perrotin, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, RCAANC, 819-934-2302, [email protected]