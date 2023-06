Des porte-parole de KPMG seront disponibles pour des entrevues à la plus grande conférence technologique de Toronto.

MONTRÉAL, le 22 juin 2023 /CNW/ - Les leaders d'opinion de KPMG au Canada seront disponibles pour des entrevues à la Conférence Collision, la conférence technologique qui connaît la plus forte croissance en Amérique du Nord et qui aura lieu du 27 au 29 juin à Toronto.

QUOI: Conférence Collision

QUAND: 27 au 29 juin 2023

OÙ: Enercare Centre, 100 Princes' Blvd #1, Toronto (Ontario) M6K 3C3

SITE WEB (en anglais seulement): Conférence Collision

« Nous sommes ravis de participer à la conférence Collision de cette année, un événement de premier plan qui réunit des innovateurs, des perturbateurs et des leaders d'opinion de toutes les industries. En tant que commanditaire et participant actif, nous sommes heureux d'alimenter les discussions, de partager nos points de vue et de contribuer à un échange dynamique d'idées, explique Zoe Willis, leader nationale, Analyse de données et transformation numérique, au sein du groupe IA générative de KPMG au Canada. Qu'il s'agisse d'animer des discussions de groupe, de présenter des classes de maître sur l'art du possible ou de livrer des discours-programmes, nous sommes déterminés à favoriser des conversations significatives qui façonnent l'avenir de la technologie et des affaires. La Conférence Collision offre une plateforme exceptionnelle pour la collaboration, l'apprentissage et le réseautage, et nous nous réjouissons à l'idée de collaborer avec d'autres chefs de file de l'industrie et de stimuler l'innovation ensemble. »

Voici la liste complète des classes de maître données par KPMG pendant la conférence :

Conférenciers Séance Date Calendrier Dan Wilson, associé, Audit, Technologie, médias et télécommunications Terry Liu, associé, Services-conseils en comptabilité Avec deux conférenciers invités Une feuille de route de la préparation aux marchés des capitaux Découvrez comment les marchés financiers peuvent stimuler la croissance et la valeur pour les actionnaires. Mardi 27 juin 10 h 30 à 11 h 30 (HE) Joseph Mauceri, associé, Incitatifs fiscaux Andrew McDowall, directeur principal, Incitatifs fiscaux Accélérez votre croissance : Démystifier le financement gouvernemental Explorez des voies pour maximiser les possibilités et soutenir l'innovation pour votre entreprise en croissance. Mardi 27 juin 16 h 30 à 17 h 30 (HE) Katie Dunphy, associée, Enjeux ESG Kevin Horgan, directeur, Enjeux ESG Améliorer l'accès aux capitaux dans un contexte d'incertitude du marché Découvrez les principaux facteurs de cet environnement opérationnel en évolution et la meilleure façon de se préparer à un avenir plus axé sur les facteurs ESG. Jeudi 29 juin 12 h à 13 h (HE)

Les partenaires de KPMG animeront également des tables rondes tout au long de la conférence et pourront fournir des renseignements sur ce qui suit :

Associés chez KPMG Domaine d'expertise Zoe Willis, leader nationale, Analyse de données et transformation numérique, KPMG au Canada Données et numérique : Préparation à l'IA

Transformation numérique

Stratégies de données Kareem Sadek, associé, Services-conseils, Leader, Nouveaux risques technologiques, et coleader, Cryptoactifs et chaîne de blocs, KPMG au Canada L'état des actifs cryptographiques : Technologies émergentes, IA générative et métavers

IA responsable

Marché des actifs cryptographiques, réglementation et adoption institutionnelle Daniel Resnick, associé, Services-conseils, Expérience client, KPMG au Canada Services financiers : Financement intégré

Aider les grandes organisations à établir des partenariats avec des entreprises technologiques

Facteurs ESG Ally Karmali, associé, Enjeux ESG, KPMG au Canada Données, technologie et facteurs ESG : Écosystème canadien des données et des technologies ESG

Une approche de la durabilité axée sur les données Durabilité 2.0 : des rapports à la mise en œuvre ESG Susie Cooke, associée et leader nationale, Transformation fiscal, KPMG au Canada, leader mondiale, Transformation fiscale, Services fiscaux et juridiques à l'échelle mondiale, KPMG Davin Gnanapragasam, associé et leader national des services professionnels, Services fiscaux, Ignition, KPMG au Canada L'évolution de la technologie en fiscalité : Nouveaux outils fiscaux

Avenir de la fonction fiscale et rôle de la technologie

IA et règles fiscales internationales Conor Moore, coleader national, Investissements par capital de risque, KPMG aux États-Unis État du marché mondial et du marché américain du capital de risque.

KPMG fera également une annonce à la conférence.

Un mot sur KPMG au Canada

KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., cabinet d'audit, de fiscalité et de services-conseils et société à responsabilité limitée, appartient à des Canadiens qui en assurent l'exploitation. Depuis plus de 150 ans, nos professionnels fournissent aux Canadiens tout un éventail de services-conseils, de services de comptabilité et d'audit, et de services fiscaux qui inspirent la confiance, favorisent le changement et stimulent l'innovation. Guidé par des valeurs fondamentales - Intégrité, Excellence, Courage, Ensemble, Pour le mieux -, KPMG compte plus de 10 000 professionnels et employés dans plus de 40 bureaux au Canada, qui servent des clients des secteurs privé et public. KPMG fait régulièrement partie des meilleurs employeurs au Canada et est reconnu comme l'un des meilleurs milieux de travail au pays.

Le cabinet est constitué en vertu des lois de l'Ontario et membre de l'organisation mondiale KPMG de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, société de droit anglais à responsabilité limitée par garantie. Chaque cabinet membre est une personne morale distincte et indépendante, et se décrit comme tel. Pour plus d'information, consultez home.kpmg/ca/fr.

SOURCE KPMG LLP

Renseignements: Roula Meditskos, Service national des communications et Relations avec les médias, KPMG au Canada, 416-549-7982, [email protected]; Sonja Cloutier-Bosworth, Service national des communications et Relations avec les médias, KPMG au Canada, 416-777-8175, 416-528-5324, [email protected]