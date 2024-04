OTTAWA, ON, le 10 avril 2024 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, sera l'hôte d'un événement d'une journée intitulé Symposium de la gouverneure générale : Construire un monde numérique sain et respectueux, le jeudi 11 avril 2024, à Rideau Hall.

Le problème que constituent les agressions en ligne a gagné en importance ces derniers mois, et de plus en plus de personnes ont courageusement fait part de leurs expériences. Ce symposium réunira des personnes qui ont été affectés d'agressions en ligne ainsi que des experts en la matière venus des quatre coins du pays. L'événement vise à faire prendre conscience de la généralisation et des répercussions des agressions en ligne, à faciliter la création de réseaux de résilience et à encourager les professionnels de diverses disciplines à travailler en collaboration pour trouver des solutions.

Programme du symposium

10 h Allumage du qulliq et mot de bienvenue



10 h 10 Discussion informelle entre la gouverneure générale et Lisa LaFlamme



10 h 30 Panel 1 : Expériences vécues d'agression en ligne

Dre Theresa Tam, Rachel Gilmore, Kevin Raphaël, Santee Siouxx et Fae Johnstone



13 h Panel 2 : Des solutions novatrices pour un monde numérique plus sûr

Matthew Johnson, Aline Nizigama, François Savard, Anila Umar et Vanessa Brousseau



14 h 50 Mot de la fin de la gouverneure générale

Les discussions seront animées par Emilie Nicolas, anthropologue de renom, militante de la lutte contre le racisme et chroniqueuse dans les médias.

Notes à l'intention des médias :

Afin de garantir votre accès à l'événement, veuillez confirmer votre présence à l'avance.

Des photos de l'événement prises par le photographe officiel de la gouverneure générale seront fournies sur demande.

