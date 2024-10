LONGUEUIL, QC, le 22 oct. 2024 /CNW/ - L'Agence spatiale canadienne accueille du 22 au 24 octobre la 38e plénière du Comité sur les satellites d'observation de la Terre (CEOS) (en anglais seulement). Quelque 80 représentants d'agences spatiales et d'entités gouvernementales du monde entier s'y trouvent pour mettre en commun leur expertise afin de maximiser les avantages des initiatives d'observation de la Terre (OT) par satellite, en particulier en ce qui concerne la protection et la préservation de la biodiversité de notre planète.

Le Canada est depuis longtemps un chef de file mondial des technologies d'OT par satellite. L'Agence spatiale canadienne a été nommée à la présidence du CEOS en novembre 2023 pour un an. Au cours de cette période, le comité a concentré ses efforts sur l'atténuation des effets des changements climatiques, l'adaptation aux changements climatiques ainsi que la surveillance et la protection de la biodiversité. Ces efforts comprennent notamment d'encourager la collecte et le partage de données d'OT essentielles afin d'aider à prévenir la perte de biodiversité à l'échelle mondiale.

Le Canada doit faire face à de nombreuses difficultés résultant des changements climatiques et les satellites d'OT se sont révélés d'une grande utilité pour mieux comprendre les processus climatiques et leurs conséquences. Les progrès réalisés dans les technologies d'OT par satellite permettent d'examiner les écosystèmes, de gérer les ressources et d'assurer la sécurité des Canadiens.

Les représentants des médias qui souhaitent s'entretenir avec un expert de l'Agence spatiale canadienne sont priés de contacter le Bureau des relations avec les médias.

Informations supplémentaires

Les satellites d'observation de la Terre

Les satellites au service de la Terre

Agir contre les changements climatiques

