Avis aux médias - Dernière rentrée avant les élections : la CSN fait des demandes urgentes aux partis politiques

MONTRÉAL, le 10 août 2026 /CNW/ -- À l'aube de la rentrée dans les cégeps, puis dans les Centres de services scolaires, les commissions scolaires et les universités, la CSN et ses fédérations de l'éducation veulent s'assurer que l'éducation et l'enseignement supérieur seront une des priorités de la campagne électorale. La CSN fait le tour des conséquences de l'austérité à tous les niveaux et fait part de sa position dans le débat sur l'école à trois vitesses.

Seront présents pour la traditionnelle conférence de presse CSN de la rentrée :

Caroline Senneville, présidente de la CSN

Frédéric Brun, président de la Fédération des employé-es de services publics (FEESP-CSN)

Benoît Lacoursière, président de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN)

Ryan W. Moon, vice-président de la Fédération des professionnèles (FP-CSN)

Pour les demandes d'entrevue ou de réaction (en français ou en anglais), les médias sont priés de contacter Caroline Cyr, conseillère aux communications de la CSN au numéro suivant : 514 968-6816 (cellulaire et textos).

Quoi Conférence de presse CSN de la rentrée

Quand 10 h, le mercredi 12 août 2026

Où Dans l'atrium de la CSN, 1601 De Lorimier, Montréal, Québec H2K 4M5

Stationnement gratuit rue Logan



À propos de la CSN

Fondée en 1921, la CSN compte près de 80 000 membres dans le secteur de l'éducation et de l'enseignement supérieur, répartis dans trois fédérations.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Information : Caroline Cyr, conseillère aux communications à la CSN : [email protected], appels et textos, 514 968-6816