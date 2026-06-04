AVIS AUX MÉDIAS - Dépôt du projet de loi sur le maintien de l'autonomie des personnes aînées - Point de presse du Parti Québécois
Nouvelles fournies parAile parlementaire du Parti Québécois
04 juin, 2026, 18:39 ET
QUÉBEC, le 4 juin 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que la députée de Chicoutimi et porte-parole du Parti Québécois pour les Aînés, Marie-Karlynn Laflamme, tiendra un point de presse, le vendredi 5 mai 2026 à 11h45.
Sujet : Dépôt du projet de loi sur le maintien de l'autonomie des personnes aînées
Madame Laflamme sera accompagnée pour l'occasion de :
- Micheline Germain, porte-parole de la Coalition pour la dignité des aînés et présidente de l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec (AREQ)
- Solange Tremblay, porte-parole de la Coalition pour la dignité des aînés et présidente du Regroupement interprofessionnel des intervenantes retraitées des services de santé (RIIRS)
- Mireille Beaulac, porte-parole de la Coalition pour la dignité des aînés et présidente de l'Alliance des associations de retraités
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AIDE-MÉMOIRE
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DATE :
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Le 5 juin 2026
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HEURE :
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11h45
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LIEU :
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Foyer du Hall principal
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Hôtel du Parlement
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Québec
SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois
SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]
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